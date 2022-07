Politi: 37-årig blev betalt for at skaffe sig af med Franks lig

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Udover at være sigtet for drab på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, har en 37-årig mand ifølge politiet mod betaling skaffet sig af med hans lig.

Det fremgår af sigtelsen, som anklageren netop har præsenteret for retten.

Manden, som nægter sig skyldig, er sammen med fire andre personer sigtet for at have dræbt den 40-årige med kvælning på en adresse i Nimtofte midt på Djursland. Subsidiært lyder sigtelsen på vold med døden til følge og usømmelig behandling af lig.

Ifølge politiet har han i forening med fire andre, hvoraf tre allerede sidder varetægtsfængslet, efter forudgående aftale og planlægning 'bortfjernet liget og placeret det på et et pt ukendt sted', ligesom han skal have skilt sig af med beviser i sagen.

Annonce:

Den 37-årige, som altså er den femte sigtede i den mystiske drabssag, har ifølge anklageren ikke ønsket at afgive forklaring til politiet, som er af den opfattelse, at en sjette gerningsmand i sagen fortsat er på fri fod.

Kendt af politiet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er manden i forvejen kendt af politiet, som anholdt ham omkring klokken 16.00 torsdag eftermiddag.

Kort før retsmødets begyndelse blev manden ført ind i retslokalet. Manden, der er skaldet og tatoveret på både arme og ben, var flankeret af to betjente. Han er iført sorte shorts og t-shirt og talte inden grundlovsforhørets begyndelse kort med sin forsvarer.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte fremstår han fattet og kigger tomt frem for sig.

Trods Ekstra Bladets protester valgte dommeren efter oplæsning af sigtelserne at lukke dørene og nedlægge navneforbud over den 37-årige mand, hvis eventuelle forklaring offentligheden altså ikke foreløbig får indblik i.

Politiet afspærrede et grønt område ved byen Gassum torsdag. Foto: Ernst van Norde

Frank Jørgensen, som politiet mener er blevet dræbt, havde ikke givet lyd fra sig siden torsdag og blev lørdag offentligt efterlyst.

Annonce:

Torsdag var politiet talstærkt til stede i et grønt område tæt på byen Gassum ved Randers.

Her arbejdede adskillige betjente, teknikere iført dna-dragter og udsendte fra Beredskabsstyrelsen til sen aften. Ifølge beboere i området var der tidligere på dagen blevet sendt droner op og hundepatruljer ud.

Frank Jørgensens bil blev sent mandag eftermiddag fundet udbrændt på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland.

Samme aften blev fire personer anholdt på den adresse i Nimtofte på Djursland, hvor politiet mener, at drabet har fundet sted. Det drejer sig om to kvinder på 39 og 23 år samt to mænd på 39 og 25 år.

Annonce:

Med undtagelse af kvinden på 23 år blev de andre varetægtsfængslet i fire uger. Den 23-årige kvinde er fortsat sigtet i sagen, men blev løsladt af en dommer tirsdag ved Retten i Randers, hvor Østjyllands Politi altså i disse øjeblikke forsøger at få fængslet endnu en person i sagen.

Politiet var torsdag talstærkt til stede i omkring otte timer i og omkring Blichers Plantage, som ligger mellem Randers og Mariager, hvor man havde spærret et større område af. Foto: Ernst van Norde

Detaljerne om den 37-åriges formodede indblanding i drabet på Frank Jørgensen har politiet ikke forud for retsmødet ønsket at kommentere, og de bliver altså foreløbig bag retssalens lukkede døre.

De fire, der i forvejen er sigtet i sagen, skal ifølge politiet i forening have dræbt Frank Nørgaard.

De er også sigtet for vold mod ham, for usømmelig omgang med lig og for at brænde hans bil af.

De nægter sig alle fire skyldige, men ingen af de tre, der blev varetægtsfængslet forleden, har kæret afgørelsen til landsretten.

Unikt indblik: Sådan afslører eksperter mordere og pyromaner