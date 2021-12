Politi: 39-årig stadig i kritisk tilstand

En 39-årig gæst på en vandpibecafé på Frederiksberg er fortsat i kritisk tilstand, efter han lørdag aften blev skudt i hovedet.

Det oplyser politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard fra Københavns Politi.

En mand kom ind på vandpibecafeen på Åboulevard klokken cirka 2130 og skød og ramte den 39-årige. Offeret er dansk af anden etnisk herkomst, oplyser politiinspektøren.

- Det vi ved er, at han ikke direkte har tilknytning til en bande, men vi ved, at han har færdes i miljøet omkring bander, siger Skovsgaard.

På spørgsmålet om han er kendt af politiet, svarer Skovsgaard:

- Det er en person, vi har kendskab til.

I første omgang mente politiet, at der kun havde været fire til seks personer på cafeen, men det har vist sig, at der var betydeligt flere tilstede. Politiet opfordrer dem til at henvende sig, ligesom de ønsker at andre, der kan have set noget i relation til sagen, henvender sig til Københavns Politi på 114. vidner.

Var i Netto

Efter skyderiet gjorde gerningsmanden et kort stop ved den nærliggende Netto, men Skovsgaard vil ikke nærmere ind på, hvad manden foretog sig der. Siden forsvandt han ud mod Åboulevard i ukendt retning.

Skyderiet på vandpibecafeen er det tredje voldsomme skyderi på tre døgn.

Torsdag blev en 27-årig mand, som er tilknyttet bandegrupperingen NNV skudt i ryggen og dræbt på Nørrebrogade.

Fredag blev der skudt løs i en frisørsalon i Rødovre. En 17-årig blev dræbt, en anden alvorligt såret, mens en 15-årig dreng blev ramt.

Rasmus Bernt Skovsgaard siger, at de efterforsker bredt og ikke kan lægge sig endeligt fast på om skyderierne hænger sammen, men at de har en hypotese om det.

- Det er en teori, som fylder mere og mere hos os, siger han og betegner hændelsen i aftes som et eksempel på 'brutalitet og voldsparathed'.

- Der tegner sig et billede af nogle, som ikke skyr nogen midler, siger han og understreger, at politiet gør alt, hvad de kan for at sætte en stopper for skyderierne.