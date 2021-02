Politi: 44-årig kvinde dræbt i lejlighed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 44-årig kvinde fra Holte er død. Hun har været i kritisk tilstand, siden hun tirsdag blev udsat for drabsforsøg.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

- Kvinden afgik ved døden sent i aftes eller i nat, siger leder af afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Nordsjællands Politi Jakob Grell til Ekstra Bladet.

Dermed er der tale om drab.

Samlever fængslet

Onsdag blev hendes 54-årige samlever varetægtsfængslet for drabsforsøg. Ifølge politiet skete det ved kvælning. Han har ifølge anklager Michael Qvist erkendt de faktiske omstændigheder under et grundlovsforhør onsdag.

- Sigtelsen vil blive ændret fra forsøg til fuldbyrdet manddrab, siger anklageren til Ekstra Bladet.

Umiddelbart har han ikke planer om, at den sigtede skal for en dommer igen, før der skal tages stilling til den fortsatte varetægtsfængsling.

Søger vidner

Jakob Grell siger til Ekstra Bladet, at politiet søger vidner i sagen.

- Vi vil gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget mistænkeligt i og omkring Vejlesøparken i tiden op til drabet, lyder det .

Den 54-årige afgav her ikke forklaring ved grundlovsforhøret, og varetægtsfængslingen er sket i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Politiet har ikke afhørt ham siden.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, men ifølge retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fandt dommeren begrundet mistanke om, at den sigtede havde gjort sig skyldig i den rejste sigtelse, som altså på det tidspunkt lød på drabsforsøg.

Dommeren lagde vægt på transkriberingen af opkaldet til 112, som den sigtede ifølge Ekstra Bladets oplysninger selv foretog. Dertil kommer materialet fra politiets rapporter og de foreløbige lægelige oplysninger.

Dommeren mente også, at der var grund til at frygte, at den sigtede på fri fod ville vanskeliggøre forfølgningen af sagen, navnlig ved at påvirke vidner.

Den sigtede er beskyttet af et navneforbud. Det gælder også den nu afdøde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har både gerningsmand og offer boet på adressen siden 2015.

Ekstra Bladet har været i kontakt med et familiemedlem til den afdøde kvinde, men han ønskede ikke at udtale sig.

