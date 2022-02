Politi advarer: Børn deler seksuelle videoer af sig selv

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En særdeles bekymrende trend har fanget politiets opmærksomhed.

De kan konstatere, at børn helt ned til 6-års alderen - på egen hånd og frivilligt - deler seksuelle videoer af sig selv på de sociale medier.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De foruroligende videoer bliver ifølge politiet delt på blandt andet delt på YouTube, Instagram og TikTok. Platformene sørger typisk for at slette videoerne og anmelde det til politiet, men på det tidspunkt kan skaden allerede være sket.

Videoerne kan hurtigt hentes ned - og børnenes videoer vil kunne bruges af personer, som har ønske om at afpresse dem i jagten på flere videoer eller ydmygende handlinger. Politiet kalder fænomenet for 'sextortion'.

Farlig leg

- Det er helt normalt, at børn udforsker deres egen seksualitet og leger sexlege, men det bliver lidt farligt, når legen ender på internettet, hvor alle andre kan følge med, siger politikommissær Flemming Kjærside fra National enhed for Særlig Kriminalitet.

- Noget af det vi har set kan barnet ikke selv have fundet på, og vi har en teori om, at børnene i nogle tilfælde blot kopierer noget, de har set på pornosider. I en af optagelserne taler børnene direkte til kameraet om, hvad der skal foregå, og i en anden optagelse advarer tre mindreårige drenge om, at ’denne video kun er for voksne over 18 år’. Det er en meget bekymrende udvikling, som forældrene skal være med til at stoppe.

Tendensen får Red Barnet til at råbe vagt i gevær overfor landets forældre.

- Det er desværre ikke ukendt for os i Red Barnet, at børn ned til 6-års alderen manipuleres til at lave den slags videoer, men derfor er det alligevel skræmmende og alarmerende. Børn i den al-der bør ikke have adgang til at lægge videoer op på sociale platforme eller kunne kontaktes af folk, de ikke kender. Så små børn er slet ikke gamle nok til at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Derfor anbefaler vi, at forældre har styr sikkerhedsindstillingerne på deres telefoner og tablets og følger med i deres børns digitale liv, siger psykolog Ane Lemche.

En del af forklaring skal ifølge Børns Vilkår findes ved, hvordan børn og unge bruger de sociale medier.

- Når antallet af likes opleves som et udtryk for succes, rykker det ved, hvad børn og unge deler digitalt. Konsekvensen kan være, at børn kommer til at overskride egne grænser eller selv eksponeres for grænseoverskridende indhold – som de måske ender med at kopiere. Der er noget riv-ravruskende galt, når børn helt ned i 6 års alderen deltager i udveksling af seksuelt indhold. Det er vigtigt at undersøge, om barnet f.eks. kopierer indhold fra pornosider, som børn ikke burde have adgang til, siger Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.