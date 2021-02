Politi advarer efter stenskred

Lørdag eftermiddag er der af ukendte årsager sket et stenskred syd for Vang på Bornholm.

Det får Bornholms Politi til at advare folk i området.

Der kan nemlig forekomme andre stenskred ved klipperne.

'Vi opfordrer derfor til, at man udviser forsigtighed, når man færdes nær klipperne', skriver politikredsen på Twitter.

Vagtchef Jesper Lund uddyber til Ekstra Bladet, at stenskredet er sket et sted, hvor der ofte kommer folk.

- Der er en gangsti over stenskredet, så man kan både gå over og under klipperne. Selve strækningen bliver derfor benyttet af gående.

- Brandvæsnet har foretaget afspærring af det område, hvor vi mener, at det kan være farligt at færdes, siger han videre.

