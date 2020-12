Politi: Advarer mod falske corona-beskeder

Danskerne valfarter til landets testcentre rundt om i landet. Men kig lige en ekstra gang på dine sms-beskeder, hvis du modtager dem i forbindelse med din coronatest.

For politiet advarer lige nu mod et skruppelløst fupnummer, hvor borgere har modtaget falske sms-beskeder fra coronaproever.info, I dem bliver de bedt om at indtaste personlige oplysninger.

Derfor er Midt og Vestsjælland Politi nu ude med en advarsel mod de skumle sms'er, der kun har til hensigt at snyde danskerne. Det skriver de på Twitter.

I beskederne bliver man blandt andet bedt om at uploade sit nemID.

- Vi har modtaget et par anmeldelser om disse beskeder, så nu ville vi komme med advarslen. Generelt skal man aldrig uploade sit nemID nogen steder, fortæller vagthavende ved Midt og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Modtager du en af disse sms'er, skal du blot slette beskeden med det samme, lyder beskeden fra politiet.