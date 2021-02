Politi advarer mod farlig leg

Børn leger på snevolde langs veje på Bornholm, og det får nu politiet til at komme med en advarsel

Bornholm er dækket i sne, og det betyder, at sneplovene har travlt.

Plovene samler sneen i volde langs vejene, som flere børn angiveligt leger på efterfølgende, og det får nu Bornholms Politi til at komme med en advarsel.

'Flere førere af sneplove ser børn lege på de snevolde, de har skubbet ind til siden. Det er særdeles FARLIG leg', skriver de på Twitter.

Henrik Schou, der er vicepolitiinspektør ved Bornholms Politi, uddyber over for Ekstra Bladet advarslen:

- Det er sådan set en generel opfordring til, at forældre sørger for, at børn ikke leger ude på vejen, siger han.

Det kan nemlig være en farlig leg af flere grunde.

- Når sneplovene kommer kørende, kan de i princippet ramme et barn, hvis det falder ud på kørebanen. Der kan også være en bil, som har svært ved at bremse, for føret er glat herovre, forklarer Henrik Schou.

Kraftigt snefald: Kør forsigtigt