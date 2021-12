Politi advarer om corona-svindlere

Skal du til at bestille tid til tredje stik? Så skal du være varsom over for svindlere, der vil forsøge at snyde dig, lyder det fra politiet

Hvis du er ved at bestille tredje vaccinationsstik, så skal du være varsom.

Det skriver Nordjyllands Politi i et tweet torsdag aften.

'Corona-svindlere prøver i øjeblikket at narre folk, der bestiller tid til tredje stik. Det gør de ved at sende et link, hvor man skal logge ind med NemID', skriver ´politikredsen.

I tweetet har politiet vedhæftet et billede, hvor man kan se, at en person, der forsøger at udgive sig for at være fra Statens Serum Insitut, har sendt et link med en tekst, som man så vil have folk til at klikke på.

Vær kritisk

Men man skal være opmærksom.

Nordjyllands Politi opfordrer derfor borgere til at være kritiske og aldrig uploade billede af nøglekort, også selvom det ser ud som om, at beskeden kommer fra en myndighed.

Du kan se billedet i tweetet fra politiet herunder.

Også Midt- og Vestsjællands Politi har delt advarslen.