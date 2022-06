Politi advarer om falske mails: Anmeld dem!

En mail med grusomme anklager bliver for tiden sendt ud til danskere fra formodede svindlere

'Vi har indledt en retssag mod dig efter en beslaglæggelse af en cyperinfiltration for børnepædofili, pædofili og sexhandel'.

Sådan lyder det indledningsvist i en stærkt ubehagelige mail, som øjensynligt tikker ind i indbakken fra Rigspolitiet og Europol hos flere danskere for tiden.

Men mailen kommer hverken fra Rigspolitiet eller det europæiske politisamarbejde. Den kommer slet ikke fra nogen myndigheder, advarer dansk politi.

Der er nemlig tale om en svindelmail, hvilket Rigspolitiet tidligere har meldt ud.

Det har dog ikke stoppet strømmen af lignende mails i at nå ud til danskere, lyder det nu fra Sydjyllands Politi.

'Vi får mange opkald og mails, efter Rigspolitiet har advaret om falske mails, der ser ud til at komme fra dem. Får du en sådan mail og vil anmelde det, så gå på http://politi.dk og anmeld under IT økonomisk kriminalitet. Så lander din anmeldelse det rette sted', skriver politikredsen på Twitter.