Politi advarer om ny type svindel

Efter mindst tre tilfælde, hvor borgere er blevet franarret kortoplysninger i deres eget hjem, advarer politiet nu om en ny type svindel.

I flere år har kriminelle forsøgt at lokke bankoplysninger ud af danskere over telefonen, men nu ser det ud til, at flere svindlere har taget skridtet videre.

Tirsdag eftermiddag blev en 86-årig kvinde fra Viborg franarret sit kreditkort i sit eget hjem, da hun fik besøg af en mand, der udgav sig for at være fra hendes lokale bank. Det skriver TV Midtvest.

Forinden havde manden ringet og sagt, at han var fra sikkerhedsafdelingen i banken. Efterfølgende bankede han på den ældre kvindes dør.

Svindleren fortalte, at han skulle bruge hendes kort for at undgå, at kontoen blev lukket, hvorefter kvinden udleverede både kort og oplysninger.

- Det er lidt en ny ting, siger politikommissær Andreas Bang Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Gerningsmanden er nu efterlyst. Han beskrives som 25-30 år. Han har brun hudfarve, kort, sort hår, sort skæg og taler dårligt dansk.

Sagen er ikke den eneste af den karakter. Politikommissæren kender til mindst to andre sager fra samme landsdel, hvor en kriminel har franarret oplysninger med samme fremgangsmåde.

Den ene gang i Bjerringbro og for nyligt er det også sket i Silkeborg.