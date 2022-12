Politi advarer: Pas på isglatte veje!

Tirsdag aften har temperaturen rundet frysepunktet.

Det betyder, at der kan være fare for glatte veje flere steder i landet. Det får nu Midt- og Vestsjællands Politi til at advare mod rim- og isglatte veje.

I et tweet skriver politikredsen således:

'Vores patruljer melder allerede om glatte veje flere steder i kredsen. Sæt hastigheden ned og kom sikkert frem'.

Ifølge politiet kommer advarslen efter, at flere biler er kørt af vejen ud på aftentimerne.

Vejdirektoratet melder også om glatte veje i det centrale og nordlige Jylland.