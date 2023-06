Politi advarer: Rammer bestemt befolkningsgruppe

Gerningsmænd udgiver sig for at være familiemedlemmer i udbredt form for svindelnummer

'Smæk røret på!'

Meldingen er klar og kontant fra Københavns Politi, der opfordrer alle til at advare deres ældre familiemedlemmer mod bestemt form for svindel, der igennem de seneste år har plaget ældre borgere.

Politikredsen ser i øjeblikket en stigning i forsøget på bedrageri mod ældre, der bliver kontaktet telefonisk af kriminelle svindlere.

Gerningsmændene udgiver sig i flere tilfælde for at være banken, der ringer og fortæller, at ens kort er blevet misbrugt og vil derfor indhente kort og pinkode.

Advar de ældre

'Vi opfordrer alle til at advare deres ældre familiemedlemmer mod disse former for svindel, skriver Københavns Politi på Twitter.

' Bed dem smække røret på og ringe til dig i stedet for, så du kan hjælpe med at vurdere situationen,' fortsætter de.

I andre tilfælde ses det, at gerningsmænd udgiver sig for at være et barnebarn, der har brug for penge.

Politiet oplyser, at flere ældre allerede er blevet snydt af svindlere.