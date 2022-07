Politi advarer: Ring til din chef

Meldingen er klar: Ring til din chef og dobbelttjek!

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Her advarer politikredsen nemlig mod såkaldt 'CEO-fraud' eller 'direktørsvindel på dansk.

'Ferieperioder er højsæson for CEO-fraud. Mails og sms'er, der ser ud, som om de er sendt af en direktør/leder for at narre medarbejdere til at betale falske fakturaer eller overføre penge', skriver politiet.

Kan koste dyrt

Ifølge sikkerdigital.dk, som digitaliseringsstyrelsen og erhvervsstyrelsen står bag, bliver it-kriminelle mere og mere sofistikerede i deres forsøg på at lokke oplysninger eller penge ud af virksomheder via direktørsvindel.

Og det kan koste virksomheder dyrt.

Oftest er de falske mail sendt fra en fremmed mailkonto, som indeholder direktørens navn.

I andre tilfælde har de it-kriminelle endda fået adgang til din chefs konto og kan dermed bruge den som afsender.

Måden, hvorpå de kriminelle forsøger at lokke penge ud af borgere, er blandt andet ved at narre medarbejdere til at betale falske fakturaer eller overføre penge til en specifik konto, og at sagen haster så meget, at overførslen kun kan gå for langsomt.

Herunder i faktaboksen kan du læse mere om, hvordan du undgår direktørsvindel.