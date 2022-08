Politi advarer studerende: Pas på boligfusk

Der er særligt mange studerende, der lige nu med lys og lygte leder efter en lejebolig i København op til studiestart.

Derfor opfordrer Københavns Politi de mange på studerende og andre boligsøgende til at være opmærksomme på, hvem de overfører et eventuelt depositum til. Man kan nemlig risikere at miste mange penge for en bolig, som man aldrig får nøglerne til.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under ...

Opfordringen kommer, efter de onsdag har anholdt og sigtet en 26-årig mand for boligbedrageri. Manden er sigtet for i fire tilfælde at have modtaget et depositum til en bolig, som han ville udleje.

Men efter pengene er blevet overført, har det ikke været muligt at komme i kontakt med den 26-årige igen.

Politiet oplyser på Twitter, at de fortsat leder efter en medgerningsmænd.

Politiet opfordrer til, at man aldrig betaler kontant men overfører pengene via et dansk pengeinstitut. Derudover kan men undersøge, om boligen reelt er på markedet ved at kontakte ejeren på boligejer.dk.