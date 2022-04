Politi advarer: Unge deler Børneporno

Det er ulovligt at dele denne form for seksuelle billeder eller videoer med børn under 18, lyder det fra politiet

En video med børneporno spreder sig for tiden i Esbjerg.

Det får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at advarer især unge om at dele videoen.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at der på videoen optræder en lille dreng, som har sex med en kvinde. Trods videoens karakter bliver videoen altså delt blandt unge i byen.



- Delingerne viser, at de unge ikke har forstået konsekvensen. Dels er det krænkende for offeret at blive udsat for denne form for deling, men delingen kan også få store konsekvenser for den, der deler. Bliver de straffet for denne type kriminalitet, kan det eksempelvis have vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige muligheder for job, siger politikommissær Anders H. Borg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Deling af denne form for seksuelle billeder eller videoer med børn under 18 år er krænkende for offeret og er man selv over 15 år gammel, vil man blive straffet for deling af børneporno og blufærdighedskrænkelse, lyder det fra politiet.

- Vi opfordrer til, at de unge stopper med at dele videoen og at man som forældre taler med sine børn om digitale krænkelser og hvordan man opfører sig på de sociale medier, siger politikommissæren.

Politiet efterforsker stadig sagen.

I januar 2020 blev 334 personer dømt for at have delt børneporno i den såkaldte Umbrella-sag.

Den udsprang af, at en del unge i vidt omfang havde delt videoklip af seksuel karakter, hvor to 15-årige kunne ses.

I alt blev 969 sager afgjort i komplekset, der er døbt Umbrella.