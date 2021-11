Politi advarer unge

I flere tilfælde er unge blevet franarret kreditkort og pinkode efter at have taget pirattaxaer hjem fra byen

En lang række unge, der primært er mænd, er blevet snydt og bestjålet, i forbindelse med at de har taget en pirattaxa hjem fra byen.

Derfor advarer Københavns Politi nu mod at benytte pirattaxaerne, oplyser kredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet tager de unge, der ofte er mænd i alderen 18-35 år, ofte en pirattaxa hjem fra byen. Formentlig fordi de vil spare penge i forhold til de traditionelle taxaer.

Den umiddelbart billige tur har dog i flere tilfælde vist sig at blive særdeles dyr.

Flere er nemlig blevet udsat for den samme tilgang, hvor de er blevet franarret deres kreditkort og deres pinkode.

Vågner op til stor regning

Svindlen er ofte foregået ved, at de unge skal betale for turen i en dankortterminal i bilen. Når de unge forsøger at betale, bliver deres pinkode imidlertid afluret, og transaktionen mislykkes. Efterfølgende opstår der - på førerens foranledning - forvirring, og gerningsmanden eller gerningsmændene formår i den forvirring af stjæle offerets dankort.

Derefter vågner offeret ofte op dagen efter med en besked om, at deres kreditkort er misbrugt, oplyser politiet.

- Det er især gået ud over unge mænd, der har været berusede efter en bytur. De er måske fristet af et billigt lift hjem med en pirattaxa, men det kan hurtigt gå hen og blive en meget dyr tur, lyder det fra politikommissær Nicklas Poulsen i pressemeddelelsen.

Han opfordrer til, at man i stedet tager en almindelig taxa, offentlig transport eller sørger for at aftale med en bekendt eller et familiemedlem, at de skal hente en, så man slipper for den ubehagelige overraskelse efter at være faldet for fristelsen ved at tage en pirattaxa.

Ifølge politiet har ofrene i de sager, de er stødt på, sat sig ind i pirattaxaen i indre by eller Nørrebro i København.