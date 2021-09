Politi advarer: Vandet kan være ætsende

I forbindelse med branden på en laksefabrik i Hvide Sande onsdag aften, er der sket et kemikalieudslip i havområdet.

Kemikalierne er sluppet ud i fjorden og har farvet vandet rødt. Det kan være ætsende ved berøring.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet er derfor i færd med at få badende, surfere og andre i området til at søge op på land.

- Politiet er til stede ved surfstedet syd for Hvide Sande, også med både for at få folk i land, skriver Midt- og Vestjyllands Politi.

Også Forsvaret bistår i aktionen ved at give politiet et overblik fra luften.

Omkring 70 brandfolk har i løbet af natten til torsdag været i aktion for at få ilden under kontrol. Torsdag morgen var branden under kontrol.

Branden brød ud i laksefabrikken Atlantic Sapphire onsdag aften og udviklede farlig røg, der lå lavt over et sommerhusområde. Vindens retning betød nemlig, at røgen blæste ind over byen. 40 beboere i området evakueres.

Klokken 02 vendte vinden, og røgen blæste mod nord i retning af fjorden og væk fra byen.

Den voldsomme brand har haft store konsekvenser for laksefabrikken, fortalte virksomhedens direktør, Thue Holm, torsdag. De fleste fisk er døde.

- Folk har lagt mange år, tid og blod i det her, så det er selvfølgelig hårdt at miste næsten det hele. Medarbejderne er derfor blevet tilbudt krisehjælp, sagde Thue Holm.

- Vi har også lagt planer for de kommende uger for at sørge for, at der stadig er bemanding herude til at passe på de fisk, vi har tilbage.

Det var en ansat på fabrikken, der anmeldte branden. Først blev der set røg fra en åben dør på fabrikken, og siden brød flammer igennem taget på bygningen.

Kort tid efter anmeldelsen kom politiet i kontakt med fabrikslederen for at få adgang til ilttanke inde i bygningen. Ilttankene blev fjernet, hvilket har kostet mange fisk livet.

Det er uvist, hvordan branden opstod.

Forsvaret oplyser på Twitter, at de er tilstede for at give et overblik fra luften. Her kan man også se, at vandet er lyserødt på grund af kemikalierne.