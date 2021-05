Via sin adgang til det nationale register kunne en administrativ hospitalsmedarbejder pege kriminelle narkobagmænd i retning af lette ofre.

Det mener anklagemyndigheden i den belgiske by Antwerpen, der har sigtet en 26-årig kvinde, som en ud af flere offentligt ansatte, der via den krypterede mobiltjeneste Sky ECC bistod kriminelle europæiske netværk, som blandt andet stod for at smugle narkotika til Europa.