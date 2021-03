Politi: Ældre mænd sigtet i sag om kunstsvindel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To ældre herrer er sigtet i, hvad Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi betegner som en speget sag om et maleri af den verdensberømte danske kunstner Vilhelm Hammershøi.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Ifølge efterforskningen købte en 63-årig mand i 2018 maleriet af en 77-årig mand for et mindre beløb. Det viste sig dog, at danske store danske kunstmaler stod bag værket, som dermed var betydeligt mere værd.

Den 63-årige satte maleriet til salg på en auktion, hvor det blev solgt for et sekscifret beløb.

Han glemte dog ifølge den 77-årige en aftale, de to havde indgået om, at provenuet skulle deles mellem dem.

Derfor krævede den 77-årige sin andel udbetalt.

Hvordan det er foregået, fremgår ikke af døgnrapporten, men manden er i hvert fald nu sigtet for trusler, mens den 63-årige torsdag blev sigtet for bedrageri.

Begge sager skal nu gennemgås af politiets jurister.