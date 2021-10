Politi ændrer sigtelse efter dødsfald

Bornholms Politi har fredag ændret sigtelsen mod en 35-årig mand fra drabsforsøg til manddrab. Manden er sigtet for 20. september, at have overfaldet 46-årige Heine Mortensen med en kniv. Heine Mortensen afgik fem dage senere ved døden.

- Sigtelsen er blevet ændret i dag til en sigtelse for manddrab, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Schou fra Bornholms Politi.

Offeret blev indlagt i kritisk tilstand på Bornholms Hospital, efter et blodigt opgør i en lejlighed på Fabriksvej i Rønne.

Det var lejlighedens 35-årige beboer, som et par dage efter blev anholdt. Han erkendte i retten, at det var ham, der havde stukket Heine Mortensen, men han har hævdet, at det var i selvforsvar.

- Efterforskningen har vist, at der har været en konflikt mellem de to, som har boet op og ned af hinanden. Hvad det nærmere handler om, kan vi ikke sige noget om endnu. Vi har ikke noget motiv, siger Henrik Schou.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at politiet efterforsker, om der muligvis kan have været to knive indblandet i episoden, og om både den sigtede og den dræbte kan have haft en kniv.

Foreløbig afventer politiet dog svar på kriminaltekniske undersøgelser, før man kan sige mere om den del af sagen.

Heine Mortensen blev fra Bornholms Hospital overført til Rigshospitalet i håbet om, at hans liv kunne reddes. Han afgik ved døden 25. september.

Da den 35-årige blev varetægtsfængslet, var Heine Mortensen fortsat i live. Sigtelsen lød derfor i første omgang på drabsforsøg. Men efter at den 46-årige mand er afgået ved døden, er sigtelsen nu blevet ændret.

Straffen for manddrab er i udgangspunktet 12 års fængsel. Strafferammen får fra fængsel i fem år indtil på livstid.