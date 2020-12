Politi affyrede tre skud mod bil i nat

En vild biljagt endte i nat med, at politiet afgav tre skud mod en bil.

Biljagten, der startede ved en 2-tiden, begyndte med, at politiet standsede en 21-årig bilist fra Herning-området.

Men da den ene betjent er på vej ud af politibilen, vælger den 21-årige bilist at bakke tilbage og rammer politibilens dør. Det betyder, at politibetjenten bliver klemt i mellem bildøren og bilen.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politis kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

180 på motorvej

Den 21-årige kørte fra Tjørring mod Ikast med politiet lige i hælene.

Farten nåede op over 180 kilometer i timen, ligesom at bilisten kørte over for adskillige røde lys, da jagten fortsatte væk fra motorvejen.

Ved Ikast fik politiet standset bilen, men da en af betjente nærmede sig bilisten, valgte den 21-årige at køre frem mod betjenten. Det fik politiet til at afgive tre skud, der ramte bilens kølerhjelm.

Den 21-årige blev ikke ramt, men det lykkedes i stedet politiet at anholde ham.

Heller ikke betjentene kom noget til i biljagten.

Fremstilles i grundlovsforhør

Den 21-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning tirsdag klokken 13.

Han vil formentlig blive sigtet for hensynsløs kørsel samt vold mod tjenestemand i funktion.

Sigtelsen ligger dog ikke helt klar på nuværende tidspunkt, oplyser kommunikationsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet. Anklageren vil dog begære den 21-årige varetægtsfængslet i fire uger.

Det vides heller ikke, hvordan den 21-årige stiller sig til sigtelsen.

I bilen var der også en 19-årig medpassagerer, men politiet oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke er sigtet i sagen.

