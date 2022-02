Politi affyrer varselsskud: 51-årig anholdt med to knive

Nordjyllands Politi måtte bruge både peberspray og varselsskud for at anholde ham

En 51-årig mand er lørdag aften blevet anholdt i Frederikshavn.

Politiet var til stede i Søndergade klokken 18.52, hvor manden, der ifølge politiet var 'udadreagerende', modsatte sig anholdelse.

Han var i besiddelse af to knive, oplyser Nordjyllands Politi.

- Han var bekymrende i sin adfærd over for sin familie. Det er datteren, der anmelder det, fordi hun er bekymret for sin far og hvad han kan finde på at gøre, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

- Hun tør ikke selv håndtere det, så derfor ringer hun til politiet.

Optrinnet fandt i første omgang sted i en etageejendom.

Afgav varselsskud

Fordi han ikke rettede sig efter politiets anvisninger brugte de først peberspray mod ham.

Siden blev de nødt til at afgive et varselsskud op i luften, hvorefter manden blev pacificeret og anholdt på stedet. Skuddet blev affyret på uden for på gaden, siger vagtchefen.

Han er blevet sigtet for trusler/vold mod politiet og besiddelse af knive.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med sagen.

Den 51-årige mand, der er anholdt på politigården i Aalborg, bliver nu undersøgt af en læge og tilbudt psykiatrisk hjælp. Senere vil politiet tage stilling til en eventuel fremstilling i retten.

Karsten Højrup Kristensen fortæller, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet underrettet, som der er praksis for, når politiet afgiver skud, men han vurderer, at der ikke er tale om en klagesag, eftersom ingen er kommet til skade.