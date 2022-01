Politi afgiver skud mod bevæbnet mand

En dramatisk politiaktion i Aalborg kulminerede, da politiet affyrede skud mod en mand i en lejlighed, som man mistænkte for at være i besiddelse af et våben

OPDATERING KLOKKEN 02.00:

Nordjyllands Politi meddeler på Twitter, at de har afgivet skud mod en mand i en lejlighed i Aalborg.

Han er herefter kørt til Aalborg Sygehus.

Sagen overgår nu til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at han hørte ét skud efterfulgt af en masse råben:

- Politiet råbte 'Læg våbnene, læg våbene! Vi kommer op og hjælper dig, men du skal lægge våbnene', fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Herefter så han, at politiet bevægede sig op mod lejligheden gennem en svalegang. Derefter kom ambulancefolk op og hentede manden.

Situationen her er kulminationen på en dramatisk politiaktion, som udspillede sig sent torsdag aften:

Ordensmagten er sent torsdag aften talstærkt til stede med maskinpistoler på Dannebrogsgade i Aalborg.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Politiet er ankommet med seks mand i kampuniform, maskinpistoler og skudsikre veste. De har hunde til stede. Der er ni politibiler, en ambulance og en lægevogn, der står standby.

- Politiet står med en megafon og råber, at man skal holde sig væk fra vinduerne , fortæller Ekstra Bladets fotograf på stedet.

Politiet oplyser på Twitter, at de har mistanke om, at en mand i en lejlighed er i besiddelse af et våben. De opfordrer derfor beboere i området om at holde sig indenfor. Øvrige borgere skal holde sig væk fra området, skriver Nordjyllands Politi.

Ifølge Nordjyske har en bevæbnet person taget et gidsel og søgt tilflugt i en opgang. Han truer med at skyde personen. Flere kilder fortæller til Nordjyske, at en person har råbt: 'Jeg skyder dig i fucking halsen, mand.

Det er dog ikke bekræftet af politiet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet følger sagen ...