Politi afgiver varselsskud over for truende mand med kniv

Politiet afgav ved midnatstid i Esbjerg varselsskud, da en 39-årig mand udviste truende adfærd med en kniv ved et bosted i den østlige del af byen.

Det oplyser vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi natten til lørdag.

Vagtchefen ønsker ikke nærmere at beskrive, hvad der førte til episoden, men oplyser, at personen var oprevet.

- Vi får en anmeldelse om en person, som er ude ved en adresse og står og fægter med en kniv.

- Vi sender patruljer derud, og personen bliver bedt om at lægge kniven fra sig. Men det gør han ikke og begynder at løbe rundt med kniven, siger vagtchefen.

Da han begynder at løbe rundt med kniven, sker det på en offentlig vej.

- Patruljen afgiver et varselsskud, da der er andre personer i området, som kan komme i fare, og umiddelbart efter smider han så kniven fra sig, siger Ole Aamann.

Varselsskuddet blev affyret lige op i luften, oplyser vagtchefen.

Den 39-årige mand er i politiets varetægt og er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven, da han ikke direkte vurderes at have truet andre med kniven.

Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen, da han endnu ikke er blevet afhørt. Han skal ikke fremstilles i grundlovsforhør.

Når politiet har anvendt skydevåben, bliver der foretaget en indberetning til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), oplyser Ole Aamann.

Anmeldelsen om manden med den truende adfærd kom fredag klokken 23.51.