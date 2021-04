Politi afholder Speedmarathon

Under en intensiveret indsats i en hel uge mod fartbøller gennemfører Syd- og Sønderjyllands Politi et såkaldt Speedmarathon hele onsdag 21. april.

Ekstra Bladet har talt med lederen for færdselsafdelingen, Knud Reinholdt, om, hvad begrebet egentlig dækker over.

- Hvad betyder Speedmarathon?

- Hvad øhh, er det ord slet ikke kommet ind på Ekstra Bladet endnu?

- Nej, åbenbart ikke. Hvad betyder det?

- Jamen, speed betyder jo fart. Og maraton betyder ...

- Ja, det er en lang distance, man løber.

- Ja, altså, det betyder, at vi er der i et helt døgn. Hastighedskontrol i et helt døgn, siger Knud Reinholdt.

Hastighedskontrol i en uge

Færdselspolitiet gennemfører kontroller på både byveje, motorveje og landeveje. Og som et led i indsatsen bliver der onsdag 21. april holdt et 24-timers arrangement, hvor politiet i alle timerne holder øje med folks hastighed.

- Normalt måler man to til seks timer. Men nu kører vi sgu i et helt døgn, fortæller Knud Reinholdt og fortsætter:

- Så skulle folk gerne lette foden fra speederen. Hellere det end at de satser hele butikken i stedet for at køre som død og helvede.