Politi afspærrer område: Tilkalder bomberyddere

Et område af Ugandaskoven på Amager er i øjeblikket spærret af, efter man har fundet en genstand, som man mistænker for at kunne være eksplosiv

OPDATERET:

Københavns Politi oplyser klokken 21.12 til Ekstra Bladet, at man nu har fjernet genstanden, og at der blot var tale om gammelt skrot.

Københavns Politi er lørdag aften til stede ved et område i Ugandaskoven på Amager, hvor et område er blevet afspærret i forbindelse med fundet af en genstand, som man mistænker for at kunne være eksplosiv.

Det bekræfter Københavns Politi overfor Ekstra Bladet.

- En person har fundet en metalgenstand i jorden, som man mistænker for at være noget eksplosivt, fortæller Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavs Politi.

Vagtchefen fortæller yderligere, at en stor del af Amager har tidligere været brugt som skydeterræn, og at man derfor har sat bomberydderenheden, EOD, på sagen, fordi man ikke selv har kunnet drage en konklusion på, hvad det var for en genstand, der blev fundet.

- Om det bare er noget gammelt metal, det ved vi ikke endnu, siger Henrik Svejstrup.