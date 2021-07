Politi anholder 17-årig vanvidsbilist efter biljagt

En 17-årig dreng er blevet sigtet for vanvidskørsel, efter at politiet satte efter ham i en biljagt torsdag aften i Brønshøj.

Det fortæller vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi fredag morgen.

Drengen kørte ifølge politiet hasarderet ved Gadelandet i Brønshøj i en hvid BMW 320, da politiet satte efter ham.

Det varede dog ikke lang tid, før politiet fik fat i drengen. Efter fire minutter påkørte drengen et cykelstativ, og politiet anholdt både drengen og hans ven i bilen.

Fredag morgen er de igen løsladt, men de blev en kort periode frihedsberøvet, da politiet undersøgte, om den hasarderede kørsel kunne kobles til to skudepisoder, der også fandt sted i København torsdag aften.

Det understreger vagtchefen, at de ikke kunne.

Det vides ikke, hvem der ejer den hvide BMW, men politiet har konfiskeret den med henblik på at få den beslaglagt.

Det vides heller ikke, hvor hurtigt drengen kørte, men ifølge vagtchefen kørte han stærkt og med høj hastighed i zonen, der tillader højest 60-70 kilometer i timen.

Ydermere var det ikke lovligt for drengen at køre bilen, da han er under 18 år og derfor skal have en ledsager med i bilen, der er mindst 30 år og har haft kørekort i de seneste ti år.

- Det kneb lidt med at have en voksen ved siden af sig, for hans makker var også 17 år, siger Michael Andersen.

Politiet satte efter drengen klokken 22.54, og klokken 22.58 var han anholdt.