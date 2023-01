Politi anholder dreng for knivoverfald

Københavns Politi har anholdt en 17-årig dreng, som mistænkes for at stå bag et knivstikkeri mod en 19-årig mand på Nørrebrogade i København mandag eftermiddag.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder, Kenneth Hviid, natten til tirsdag.

- En kort og intensiv efterforskning har ført til anholdelsen af en formodet gerningsmand, siger han.

Efterforskningslederen ønsker ikke at give yderligere oplysninger om den anholdte eller selve anholdelsen, ej heller om et muligt motiv.

Den 17-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag morgen. Han er sigtet for særlig grov vold.

Den 19-årige mand blev stukket ned på Nørrebrogade mandag eftermiddag.

Han var ikke umiddelbart i kritisk tilstand, oplyste vagtchef Dyre Sønnicksen, som ikke ville sige, hvor på kroppen eller hvor mange stik den 19-årige blev ramt af.

Knivofferet søgte hjælp hos en læge i området, oplyste vagtchefen til B.T.

I forbindelse med politiets efterforskning var et stykke af Nørrebrogade midlertidigt afspærret. Det drejede sig om strækningen mellem Fælledvej og Stengade.

Forlænger visitationszone

København har i dagene efter jul været ramt af flere episoder med knivstikkerier. Det fik kort før nytår politiet til at styrke tilstedeværelsen på gaden.

I en pressemeddelelse fra politiet lød det, at 'den almindelige borger ikke har grund til at være utryg'.

- Der er ikke noget, der tyder på, at gerningsmændene er gået efter tilfældige ofre, lød det fra vicepolitiinspektør Knud Hvass i den forbindelse.

På baggrund af knivstikkerierne valgte politiet den 29. december at indføre en såkaldt visitationszone på dele af Nørrebro og Nordvest. I zonen kan politiet uden at have nogen konkret mistanke kropsvisitere folk og ransage køretøjer.

5. januar valgte politiet at forlænge varigheden af visitationszonen, så den gælder foreløbig frem til 19. januar. I forbindelse med beslutningen om at forlænge varigheden oplyste politiet, at man havde fundet 13 knive og stikvåben.