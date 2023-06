Politi anholder mand efter bombetrussel

Fyns Politi er til stede og har afspærret et område ved Fruens Bøge i Odense, ligesom togtrafikken er indstillet på Svendborgbanen.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Politiet har undersøgt en taske for en 'mistænkelig genstand' ved restaurationen Carlslund, og en mand er blevet anholdt for at have fremsagt en bombetrussel.

Ammunitionsrydningstjenesten og sprængstofhunde er i øjeblikket i gang med at undersøge tasken, og togtrafikken vil ikke blive genoptaget, inden arbejdet er færdigt.

Ekstra Bladet følger sagen og forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.