Politi: Bandefigurer betalte rolex-ur med falske penge

Med falske pengesedler blev der købt varer i 7-Eleven-butikker i København, og et armbåndsur af mærket Rolex, mener politiet.

Nu er to mænd er sigtet for at være i besiddelse af 384 forfalskede 1000 kronesedler, og onsdag har en dommer i Københavns Byret fundet grundlag for at varetægtsfængsle dem i fire uger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er mændene kendt i det københavnske bandemiljø. Den ældste har været indblandet i en straffesag som medlem af dne forbudte bande Loyal to Familia.

De mange falske pengesedler har de to ifølge anklagemyndigheden skaffet i forening med en eller flere medgerningsmænd. Det skulle være sket forud for den 16. februar i år, hvor pengene blev fundet af politiet i et elektronikskab i en opgang på Amager.

Falske sedler kom også i omløb i perioden op til.

Den ene af de to sigtede - en 23-årig mand - er sigtet for ad tre omgange at have betalt med en af de falske pengesedler i 7-Eleven i København.

Den 22-årige er ifølge politiet også medskyldig i sammen med en navngiven medgerningsmand at have svindlet ejeren af et Rolex ur i Kolding i 2022.

Medgerningsmanden var mødt op på sælgerens adresse og som betaling for uret, havde han fået 232.000 kroner, der viste sig at være falske.

De nægter sig skyldige i sigtelserne.