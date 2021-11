Politi: Bandeskyderi i boligområde

Ingen blev ramt under skyderi i københavnerbydelen Tingbjerg - et vidne fortæller, at der blev affyret seks-syv skud

Københavns Politi bekræfter nu, at der var tale om en skudepisode tidligere i dag. De vurderer samtidig, at det kan knyttes til et opgør i bandemiljøet.

Episoden fandt sted omkring kl. 12.40, og serien af skud blev affyret ved en parkeringsplads i bydelen Tingbjerg.

- Det er endnu for tidligt at udtale sig om motiv, fortæller Knud Hvass, efterforskningsleder i afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi.

Han henviser til kommunikationsafdelingen ved Københavns Politi for yderligere.

Ekstra Bladet har talt med en kioskejer, hvis butik ligger tæt på parkeringspladsen, hvor skyderiet fandt sted.

- Vi sad i forretningen og hørte et skud. Først troede jeg, at det var fyrværkeri, men så var der en, der sagde, 'det er skud', og så gik vi i dækning, siger hun.

Det er kioskejerens indtryk, at der i alt blev afgivet seks-syv skud, der altså ikke ramte de tiltænkte ofre.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets fotograf på stedet fortæller, at der er et skudhul i et vindue til et testcenter på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Tingbjerg har i mange år været tilholdssted for en hård kerne af bandefolk, som af flere omgange har været en del af den forbudte bande, Loyal to Familia.

For nylig kunne Ekstra Bladet dog fortælle, at gruppen fra Tingbjerg var blevet optaget i rockerklubben Satudarah.