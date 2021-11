Politi bekræfter: Kniv-offer er død

OPDATERET MED FÆNGSLING: Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at en teenager er død efter knivstik

Den unge mand, som blev stukket fatalt i søndags i Taastrup, er afgået ved døden.

Det bekræfter nu også Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet. Politiet er blevet underrettet af sygehuset.

Allerede i går meldte den unge mands storebror ud på Instagram, at lillebroderen, Milan Rahim, var gået bort.

19-årige Milan Rahim er kendt som rapper.

'Du var det bedste menneske med det reneste hjerte. Ved du kommer et bedre sted nu lige meget hvad,' lød det blandt andet i et opslag, som broderen havde lagt på Instagram tirsdag eftermiddag.

Han skrev også: 'Du har sluppet for al den her smerte i den her beskidte verden. Og jeg lover at tage mig af Mama og Baba og Messi. 'Vent på mig deroppe'.

I aftes supplerede storebroderen Marco Rahim, der selv er rapper og har 12.000 følgere på Instagram med et endnu et opslag: 'Vores elskede bror, Milan Rahim er vendt tilbage til skaberen'.

Familien modtager kondolencer i dag.

I aftes blev der tændt lys og lagt blomster i et boligkvarter i Taastrup, efter at storebroderne til knivofferet Milan Rahim meldte ud, at lillebroderen var gået bort. Foto: Kenneth Meyer

19-årige Milan Rahim blev såret af knivstik i hjerte og lunge søndag eftermiddag i et boligkvarter i Cederlunden i Taastrup.

En anden ung mand, en 21-årig mand blev ligeledes hårdt såret af knivstik i hoved og på kroppen. Knivstikkerierne foregik lige efter hinanden, men med nogle meters afstand. Det ene skete udfor nr 45, det andet ud for nr 65.

21-årig i dag for en dommer

Den 21-årige som er såret af knivstik, er selv sigtet i sagen om knivstikkeri mod den 19-årige rapper, der altså er afgået ved døden. Den 21-årige blev mandag fremstillet for en dommer in absentia, som det hedder, når man ikke selv er til stede i retten. Han var da fortsat indlagt, men sigtet for drabsforsøg sammen med en 22-årig mand.

Allerede under det grundlovsforhør mandag oplyste specialanklager Morten Frederiksen, at det ene offer i sagen (Milan Rahim red.) var erklæret hjernedød, og at sigtelsen om drabsforsøg derfor muligvis ville blive udvidet.

Her onsdag formiddag var den 21-årige knivsårede mand blevet vurderet klar nok til at blive fremstillet for en dommer i grundlovsforhør, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Han er ligesom de andre anholdte i sagen nu fængslet til foreløbig den 10. december.

Grundlovsforhørene mod de anholdte har været holdt bag lukkede døre og det er derfor ikke klart for offentligheden, hvad politiet mener der er baggrunden for knivstikkerierne. De anholdte nægter sig skyldige.

