Politi bekræfter: Tre dræbt i tysk by

En voldsom episode udspillede sig fredag eftermiddag i centrum af den tyske by Würzburg, hvor tre mennesker mistede livet efter et knivstikkeri.

Det bekræfter politiet på Twitter.

Politiet skriver videre, at flere personer er blevet såret i forbindelse med knivstikkeriet. Det tyske medie Bild mener at vide, at der er tale om fem personer.

Ifølge politiets Twitter-profil har man anholdt en person, og der er 'ikke længere fare for befolkningen'.

Her skriver de videre, at den anholdte er en 24-årig somalier, der bor i byen. Han er blevet skudt af politiet. Men er ikke såret livstruende.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var den 24-årige for nylig indlagt på et psykiatrisk institution.

Der er endnu ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv. Men videoer, der cirkulerer på sociale medier, viser en personen gå rundt med en stor kniv, mens flere forbipasserende forsøger at stoppe ham.

Würzburg er beliggende ved floden Main i Franken i den tyske delstat Bayern. Her bor 130.000 mennesker.

Foto: Ritzau Scanpix

Jagtet af borgere

Et øjenvidne filmede gerningsmanden, mens han angreb. Det viser den 24-årige somalier med bare fødder, der er iført grå bukser og en beigefarvet trøje. I hånden holder han en kniv, der formentlig er lidt over 20 centimeter lang.

Videre på videooptagelsen kan man ifølge avisen Bild se, hvordan folk på gaden forsøger at holde ham tilbage. Derefter kan der høres et skrig og en mand råber: 'Han har lige stukket en kvinde ned'.

Der bliver kastet stole mod manden, og endnu en person - en mand - forsøger at stoppe ham med en kæp eller en stok.

På et tidspunkt jagtes han af op mod 20 personer, og det er ved den lejlighed, at en politipatrulje når frem, skriver Bild.