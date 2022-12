Politi beslaglægger vanvittig mængde fyrværkeri

30 krysantemumbomber, 230 store kanonslag og 1000 mindre kanonslag.

Det var, hvad Midt- og Vestjyllands Politi beslaglagde hos en 28-årig mand i Brande torsdag aften. Manden blev anholdt og sigtet for brud på fyrværkeriloven.

Sådan skriver politikredsen i en pressemeddelse.

'Det er vi godt tilfredse med at have fået væk fra gaden. Der var tale om så stor en mængde krudt, at vi måtte tilkalde forsvarets ammunitionsryddere for få det afhentet', fortæller politikommissær Erik Kristensen fra lokalpolitiet i Herning.

Alvorlig ulykke

Torsdag aften var den også gal i Herning. En mand sidst i tyverne var sammen med kammerater ude for at fyre et stort kanonslag af. Kanonslaget blev tabt på jorden, og der faldt noget krudt ud.

Manden har formentlig forsøgt at antænde det krudt, der lå på jorden, skriver Midt og Vestjyllands Politi.

Der lød et højt brag, og manden fik meget alvorlige skader i ansigtet og på hånden. Han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til sygehuset. Midt- og Vestjyllands Politi kender ikke mandens nuværende tilstand.

Over hele landet

Politikredsen skriver også i pressemeddelelsen, at de tidligere på ugen har beslaglagt ulovligt fyrværkeri. Onsdag beslaglagde betjente 157 serieproducerede kanonslag, 17 hjemmelavede kanonslag og materialer til at producere en større mængde kanonslag hos en 22-årig mand.

Og døgnrapporter fra andre politikredse landet over er også i høj grad præget af brud på fyrværkeriloven. Alene i Nordsjællands Politis døgnrapport er der oplyst seks hændelser, der involverer ulovlig brug af fyrværkeri.