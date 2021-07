Politi beslaglægger yngre mands motorcykel

Kørte ifølge sigtelse om kap med anden motorcyklist, som det lykkedes at stikke af fra betjente

En yngre mand måtte i nat finde anden befordring, da motorcykelbetjente fra Københavns Politi befriede ham for hans køretøj.

Ifølge politiet kørte han og en anden motorcyklist om kap ind ad Helsingørmotorvejen mod København, da en patrulje satte efter dem.

- Vi får fat i den ene og beslaglægger hans motorcykel med henblik på senere konfiskation, siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Den beslaglagte kværn er af mærket Suzuki og har en motor på 1000 kubikcentimeter. Hvilken model, kan vagtlederen i skrivende stund ikke oplyse.

Var det dig, der fik taget din motorcykel i nat, så skriv til os.

Manden er nu sigtet for at have kørt 128 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen lyder på 90 kilometer i timen, og såkaldt væddeløbskørsel. Det er uvist, hvordan manden stiller sig til sigtelsen.

Han blev standset klokken 03.06 i nat.

Politiet hører gerne fra vidner, der har kendskab til den undvegne motorcyklist.