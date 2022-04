Politi bombarderes: tre personer skudt

De voldsomme optøjer fortsætter søndag i Sverige.

Her holder den nu svenske statsborger Rasmus Paludan hen over påskedagene demonstrationer, hvor han blandt andet brænder koraner af.

Søndag eftermiddag har det ført til nye angreb mod politiet i Navestad-området i byerne Norrköping og Skäggetorp ved Linköping.

Åbner ild

I netop Linköping skulle Paludan klokken 12 have brændt en koran af, men han mødte aldrig op.

Det har dog ikke lagt en dæmper på urolighederne. Nærmere tværtimod.

I stedet har de voldsomme uroligheder fået politiet til at affyre varselsskud i Norrköping, skriver Aftonbladet.

Kort før klokken 18 rapporterede NT, at tre personer er blevet skudt af politiet i Navestad i Norrköping. Her skulle en person blandt andet være blevet kørt på hospitalet med skudsår i skulderen.

Politiet bekræfter klokken 18-30 ifølge Aftonbladet, at i alt tre personer er blevet ramt af skud uden for indkøbscentret Ringdansen Center i Norrköping. De er alle uden for livsfare.

Foto: Stefan Jerrevang/Ritzau Scanpix

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Volden fortsætter

Klokken 14.50 vurderede politiet, at den alvorlige situation i Skäggetorp havde udviklet sig til voldsomme optøjer, skrev svensk politi blandt andet på deres hjemmeside.

I en opdatering klokken 16.50 lød det, at situationen var uændret i området. Her 'fortsætter volden mod politiet'.

Ved 18.30-tiden lyder det dog fra Åsa Willsund ved politiet i Linköping, at der er ved at falde ro over stedet.

- Vi er stadig i området, og det larmer stadig, selvom det er faldet mere til ro, siger hun til Aftonbladet.

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Et mareridt

Politiet er blevet angrebet af flere maskerede mænd, lød det søndag eftermiddag.

- Det er politi- og politibiler, der har været udsat for stenkast og en eller anden form for brandbomber, meddelte politiets talsmand Johnny Gustafsson til Expressen.

Her lød det, at politiet bombarderes med sten.

- Det er et komplet mareridt, sagde politiet ifølge Aftonbladet.

Politiet bekræftede samtidig, at Rasmus Paludan ikke ser ud til at være i hverken Linköping eller Norrköping.

Paludan aflyser

Siden torsdag har Stram Kurs-lederen været på tur rundt i Sverige. Søndag eftermiddag bekræftede han ligeledes på Stram Kurs' Facebook-profil, at han ikke er i de to byer:

'Jeg besluttede at aflyse dagens demonstrationer i Linköping og Norrköping. Politikredsen i Region Øst har vist, at de er fuldstændig ude af stand til at beskytte sig selv og mig'.

Hvis jeg blev alvorligt kvæstet eller dræbt på grund af politimyndighedens utilstrækkelighed, så ville det være meget trist for svenskere, danskere og andre nordboere', skriver han.

Lørdag var der uroligheder, da han demonstrerede på rastepladsen Skånegården lige på den anden side af Øresundsbroen i den sydlige del af Malmø.

Her var moddemonstranter mødt op i protest mod Paludan, der blandt andet brændte koraner af. Flere biler var i brand, og der blev også kastet med sten.

16 politibetjente er indtil videre kommet til skade, også civile og et journalistik hold fra TV 2 er blevet overfaldet med sten og spark under de seneste dages optøjer. Paludan selv blev ramt af en sten på benet.

