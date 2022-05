Politi: Brandchef stod bag 11 påsatte brande

Leder af brandstation i Egtved er sigtet for brandstiftelse 11 gange i sit eget nærområde, få dage inden sigtelsen stod han frem og beklagede sig over manglende hænder på den lokale brandstation

Ekstra Bladet

Det var ikke mange måneder siden, at han selv havde stået frem i et lokalt medie og beklaget sig over, at der var mangel på arbejdshænder hos hans lokale brandstation i Egtved, da han 9. maj i år blev anholdt og sigtet for selv at stå bag mindst 11 af i alt cirka 40 brande i skov- og markområder, græsarealer, krat, stabelbunker og en åben container i Egtved og omegn mellem Vejle og Kolding.