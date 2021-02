Politi brød ind i forkert lejlighed

Politiet slog til mod flere adresser på Sjælland i sidste weekend under en omfattende terroraktion.

Siden er i alt 14 personer blevet varetægtsfængslet i sagen.

En af ransagningerne fandt sted i Gentofte, og her gik noget galt. Politiet hamrede døren ind til den forkerte lejlighed.

Det skriver TV2, som har talt med lejlighedens beboer.

Beboeren og hendes søn blev vækket af et brag natten til søndag og havde efter eget udsagn ingen idé om, hvad der foregik.

Kampklædt politi rykkede ind i lejligheden og sigtede ifølge kvinden på hendes søn med en maskinpistol og beordrede ham til at lægge sig ned på maven. Efter kort tid opdagede betjentene dog, at de var gået forkert.

Det egentlige mål for aktionen var en lejlighed på den næste etage.

Ifølge TV2's oplysninger har en af de 14 sigtede i sagen adresse i opgangen i Gentofte. Mediet skriver, at der er tale om en syrisk flygtning, som har haft opholdstilladelse i Danmark siden midten af 2010'erne.

De sigtede i terrorsagen kan deles op i tre grupper. Syv personer er anholdt i Danmark og sigtet for at have planlagt terrorangreb - eller for medvirken hertil - i Danmark eller Tyskland.

Yderligere seks personer er anholdt i Danmark og er sigtet for forhold, som politiet ikke har ønsket at løfte sløret for.

Endelig er én person anholdt og fængslet i Tyskland.

Den syriske mand fra Gentofte hører ifølge TV2 til i gruppen af de seks mistænkte, som blev varetægtsfængslet natten til fredag.

Det er dermed uvist, hvad han er sigtet for.

Sagen fik første gang offentlighedens bevågenhed, da to adresser i Holbæk blev ransaget under en langvarig aktion sidste weekend.

Politiet mener, at der er tale om terrorplaner med et islamistisk motiv.

Ved et pressemøde fredag fortalte operativ chef Flemming Drejer fra Politiets Efterretningstjeneste, at man ved ransagningerne i sagen har fundet komponenter, der kan bruges til fremstilling af bomber.

Desuden har politiet fundet flere våben og et Islamisk Stat-flag.