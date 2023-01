Politi deler vildt billede: Overlever mirakuløst

En bil var tæt på at køre ud over en klippe i Santa Cruz i Californien

Tre personer slap mirakuløst med livet i behold, efter at deres bil nær var kørt ud over en klippe i Santa Cruz i Californien.

Det skriver det lokale politi på Facebook.

Fredag eftermiddag blev politiet alarmeret, da en forbipasserende havde spottet en bil hænge ud over en skrænt. Da en betjent nåede frem til stedet, kunne han dog konstatere, at det stod langt værre til.

'Vi modtog et opkald om en bil, der hang udover en skrænt, men da en af vores betjente kom frem til stedet, så han, at der ikke var tale om en skrænt, men en klippe! Betjenten kunne samtidig se, at der befandt sig tre personer inde i bilen, som frygtede for deres liv', skriver politiet i opslaget.

Reddede deres liv

Det lykkedes betjenten at nærme sig bilen og få de tre personer ud i sikkerhed.

'Betjenten gav dem klare og tydelige instruktioner i, hvordan de kunne komme sikkert ud af bilen, og det lykkedes betjenten at redde deres liv', skriver politiet.

Yderligere detaljer om de tre personer er ikke oplyst. Det vides heller ikke, hvordan bilen endte med at hænge halvt ud over klippen.

Voldsomt vejr

Ulykken kommer efter at det bjergrige Californien de seneste uger har været ramt af voldsomt vejr.

Alene tirsdag faldt der næsten 40 centimeter regn i det sydlige Californien, hvilket ifølge The National Weather Service gør uvejret til det værste siden 2005.

Flere mennesker har mistet livet i vandmasserne - heriblandt en fem-årig dreng, der blev skyllet væk af vandet fra oversvømmelserne i San Luis Obispo County, skriver LA Times.

Biler 'slugt' af motorvej

Af samme grund opfordrer politiet indbyggerne til at holde sig fra at køre.

'Vi kan ikke understrege det nok, lad være med at køre, medmindre det er højst nødvendigt. Hvis du gør det alligevel, så sænk farten, hver opmærksom på dine omgivelser og hold afstand til de øvrige på vejen', skriver politiet.