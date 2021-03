Politi: Den er lovlig!

Sidste uge blev en bil med en noget usædvanlig transport-teknik set omkring den fynske kystby Faaboorg.

Fra sin bil kunne Per Larsen se en ældre, grøn Toyota ladvogn med et kæmpe læs pallekasser på over tre meter.

Nu er den grønne Toyota, der er indregistreret på Lolland-Falster, igen blevet set omkring Faaborg, men politiet fortæller, at selvom det godt kan se noget obskurt ud, så er den specielle teknik fuldt lovlig.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi har haft standset og kontrolleret bilen, og den holder sig inden for de krav om maksimal højde og bredde, som der er for den type bil, siger vagtchef i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

- Kasserne var tomme og spændt ordenligt fast, så den overholder de krav. Den er fuldt lovlig.

Kørte med vanvittigt læs: - Fuldstændig uforsvarligt

Artiklen fortsætter under billedet...

Per Larsen fulgte i sidste uge bilen i mere end 10 kilometer. Foto: Privatfoto

Lars Denholt fortæller samtidig, at de har været i dialog med føreren af bilen, der var opmærksom på, at han ikke skulle for meget ekstra last på bilen.

- Vi gik i dialog med førerne, hvor vi fortalte, at det nok var bedst, at kasserne blev fyldt med flamingo i stedet for brosten.

Ifølge Fyens Stiftstidende tilhører den grønne Toyota en planteskole på Falster, hvor den er registreret.

Hvad den laver i Faaborg en gang om ugen melder historien ikke noget om, men den er nu to gange blevet set i området.