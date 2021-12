Politi: Drabsmænd i regntøj skød løs

Vestegnens Politi er i gang med en massiv efterforskning for at pågribe to gerningsmænd, der fredag trængte ind i en frisørsalon i Rødovre og dræbte en mand og sårede to andre

Det voldsomme skyderi i en frisørsalon i Rødovre, der fredag har efterladt en mand død, en mand i kritisk tilstand og en 15-årig skoledreng såret, bliver efterforsket massivt.

Det fortæller ledende politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen til Ekstra Bladet.

Gerningsmænd i regntøj

Politiet fik en anmeldelse om skyderi på Islev Torv i Rødovre kl. 11.27, og ankom til stedet med et massivt opbud i håb om at finde gerningsmændene, der havde held til at slippe væk.

Mogens Lauridsen forklarer, at den hidtidige efterforskning tyder på, at der er tale om to mænd i mørkt regntøj med hætterne over hovedet, der trængte ind i en frisørsalon på Islev Torv og åbnede ild, inden de løb ud, og forsvandt rundt om et hjørne.

Politiet er endnu ikke klar over, om flere gerningsmænd har hjulpet de to med at flygte, eller om de har haft en flugtbil i nærheden.

Borgere skal ikke være utrygge

Mogens Lauridsen forstår hvis borgere, der oplever skyderier i nærområdet bliver utrygge.

- Det er ikke farligt for almindelige borgere at gå rundt, men det er klart, at det er dybt ubehageligt at opleve skudepisoder og massivt politiopbud i nærheden af deres hjem, fortæller han.

Politiet iværksatte fredag aften visitationszoner. Det kan du læse mere om her.

Ukendt offer

Motivet for skyderiet er ifølge politiinspektøren stadig uvist, men politiet arbejder ud for en hypotese om, at skyderiet kan hænge sammen med den seneste tids voldelige episoder i Hovedstadsområdet.

- Der er ikke et klart billede, og vi ved ikke om de voldelige hændelser har en sammenhæng, men det er en hypotese, vi arbejder efter, forklarer Mogens Lauridsen.

Den dræbte mand er endnu ikke identificeret.

- Vi ved endnu ikke, hvem han er. Det er en af de ting vi først skal have afklaret i den videre efterforskning.

Politiet opfordrer mulige vidner til at kontakte Københavns Vestegns politi på 114.