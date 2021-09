Politi: Drabsvåben fundet

Politiet formoder at have fundet den kniv, der blev brugt, da en 22-årig mand blev stukket ned og dræbt 5. august i år i Herning.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelse.

Kniven blev fundet i en kloak i Museumsgade i Herning.

Efterforskningsleder Tue Nissen oplyser, at det er et særdeles vigtigt fund.



- Det at finde et gerningsvåben er altid en vigtig brik i efterforskningen og kan være et centralt bevis i sagen, udtaler han i pressemeddelelsen.

Politiet vurderer, at knivstikkeriet er relateret til et internt opgør i byens narkomiljø.

Opdateres ...