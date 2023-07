Ifølge anklageskriftet blev 17-årig udsat for baghold og vold, inden han slog to jævnaldrende ihjel i Taastrup i foråret

Et seks mand stort tæskehold bestående af teenagere, der lå i baghold ved City2 i Taastrup en mørk marts aften.

Som endte i et voldsomt slagsmål, hvor det påtænkte offer ender med at slå to af sine overfaldsmænd ihjel og såre en tredje.

Det er politiets uhyggelige tese i sagen om dobbeltdrabet på en 17 og 18-årig, der mistede livet på brutal vis i starten af foråret.