Politi dropper sag mod dansk producent af militærteknologi

Østjyllands Politi har lukket en sag, hvor virksomheden Terma i efteråret blev anmeldt af Ervhvervsstyrelsen for ulovligt at levere udstyr til borgerkrigen i Yemen, oplyser virksomheden på sin hjemmeside.

Specialanklager Jan Østergaard hos Østjyllands Politi bekræfter dette over for Ritzau og oplyser, at man ikke har fundet grundlag for at rejse sigtelse mod virksomheden.

- Vi har modtaget en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen, der gav anledning til at gennemgå en række tilladelser, som Terma har fået. Vi har også undersøgt en række oplysninger om produkter og konkrete handler, fortæller specialanklageren.

Anmeldelsen mod virksomheden, som blandt andet leverer teknologiske løsninger til militær brug, gik på, at Terma skulle have leveret reservedele til et radarsystem kaldet Scanter 2001 til De Forenede Arabiske Emirater.

Og det burde Terma have indberettet til Erhvervsstyrelsen - lød det i anmeldelsen - fordi der var en risiko for, at det ville kunne blive brugt i en krig, nærmere betegnet borgerkrigen i Yemen.

Det følger nemlig af EU-regler, der omhandler eksport af varer, som i udgangspunktet er til fredelig brug, hvis der er en mulighed for, at varerne kan bruges i krig. Man kalder det for 'dobbeltanvendelse'.

Tidligere i år har EU-Kommissionen præciseret, hvordan forordningen skal tolkes. Og kun hvis modtageren er omfattet af en våbenembargo, eller hvis modtageren sender varen videre til et land, der er, skal handlen indberettes.

- Vi har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse sigtelse mod Terma, da virksomheden ikke har meddelelsespligt til Erhvervsstyrelsen, siger Jan Østergaard.

Terma meddelte i forbindelse med anmeldelsen, at virksomheden mente at have handlet i overensstemmelse med både danske og internationale regler. I forbindelse med afgørelsen om at lægge sagen ned er meldingen fra virksomheden kort:

- Terma er tilfreds med afgørelsen, skriver virksomheden på sin hjemmeside.