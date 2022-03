Politi efter brutal sag: Fortæl os om video

Nordsjællands Politi kommer med flere klare opfordringer i sagen om den 52-årige Kim Hansens brutale død på åben gade i Frederikssund sidste weekend.

Politiet kender video-sekvensen, som Ekstra Bladet har beskrevet, der viser optakten til det dødelige overfald på Kim Hansen, hvor offeret bliver forfulgt og generet på gaden.

Men hvis der findes andre videoer fra sagen, vil politiet også meget gerne høre om det, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard til Ekstra Bladet.

- Hvad er det for nogle videoer. Er det dem, vi kender, eller er der andet, mere eller værre, man har kendskab til, så beder vi folk om at henvende sig til os, for det kan have bevismæssig værdi, siger han. Han siger samtidig, at et andet fokus politiet har i øjeblikket, er at få stoppet delingen af videosekvenserne.

- Vi har en kraftig opfordring til, hvis man har modtaget sådan noget, så hører vi gerne om det. Og man skal ikke dele det. Dels af respekt, men det kan også være strafbart, og det er vigtigt at understrege. Jeg vil gerne appellere til, at de unge mennesker tænker sig om. Man kunne starte med at sige til sig selv, hvad hvis det var min far eller bror, det her var gået ud over. Ville jeg så være interesseret i, at det lå og flød rundt på nettet. Det tror jeg, alle kan forstå, siger Bjørke Kierkegaard.

Chikaneret og skubbet

Kim Hansen var på vej hjem til fods fra en bytur lørdag morgen og gik ad A.C. Hansensvej klokken cirka halv seks. Intet indikerer, at han tidligere har haft kontakt med de to unge, som nu er anholdt.

- Han kommer gående, ser en form for mistænkelig adfærd ved Lidl, påtaler det, og det medfører så, at de begynder at chikanere ham og skubbe ham. Han ringer til politiet for at anmelde det, som han har set, og måske også fordi han oplever, at situationen er ved at udvikle sig. Desværre bliver forbindelsen afbrudt, og det gør den formentlig i forbindelse med voldsudøvelsen, siger Bjørke Kierkegaard.

Hilsner og blomster på gerningsstedet. Foto: Jonas Olufson

De to unge, som er anholdt, er 17 år og er varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om vold med døden til følge. Politiet har sigtet dem for drab ved at have slået Kim Hansen flere steder på kroppen, og da han faldt omkuld, blev han sparket og/eller trampet i ansigtet og på kroppen, til han lå ubevægelig på jorden.

Kim Hansen blev efter omfattende forsøg på førstehjælp erklæret død.

I dagene efter har folk lagt rørende blomster og hilsner til den døde og hans familie.

De to teenagere har under grundlovsforhøret i lørdags nægtet sig skyldige i drab. De oplyste dog ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået indsigt i, at der er begået vold, men at de handlede i 'selvforsvar eller under slagsmålslignende' forhold.

Som beskrevet i Ekstra Bladet viser den korte videosekvens fra optakten til overfaldet på ingen måde, at offeret Kim Hansen var konfronterende eller søgte konflikt med de unge.