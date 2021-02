Politi efter festival-vold: Hvor er han?

Politi efterlyser formodet gerningsmand bag vold under kulturfestival i Ærøskøbing

En person fik alvorlige kvæstelser i ansigtet under et overfald under sidste års kulturfestival 'Ærø Dogs Day'.

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere den mand, de mener var skyld i skaderne.

Han indgik ifølge politiet i en gruppe på mellem tre og fem personer, hvor en eller flere begik to voldelige overfald og fremsatte trusler mod tre personer.

Hændelsen fandt ifølge Fyns Politi sted ved et-tiden natten til søndag den 26. juli 2020 i forbindelse med festivalen 'Ærø Dogs Day'.

Fyns Politi håber, at nogen kan hjælpe med at finde manden, som mistænkes for personfarlig kriminalitet. Politifoto

- Vi har løbende arbejdet med efterforskningen i sagen og arbejdet på at finde frem til den gerningsmand, vi har kunnet fastlægge til det alvorlige voldstilfælde, men vi har ikke haft held til at identificere ham, siger politikommissær Ulrik Lorenzen fra Fyns Politi.

- Derfor offentliggør vi nu billeder af ham. Vi håber meget, at der er nogen derude – og måske særlig folk med tilknytning til Ærø, der kan genkende manden, så vi kan få ham identificeret og anholdt.

Signalement

Et halvt år efter hændelsen offentliggør politiet nu billeder af en ung mand, som mistænkes for vold på festivalen 'Ærø Dog Day'. Politifoto

Manden beskrives som:

17-25 år gammel.

170-185 cm høj.

Almindelig til slank af bygning.

Han har brunt krøllet hår, lys hud og er formentlig dansk.

Han var på gerningstidspunktet iført en rød og sort vindjakke med lynlås samt hvide felter på underarmene. Der var desuden en grå hætte enten jakken eller på en underliggende trøje.