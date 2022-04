Politi efter uheld: Find alternativ rute

Et trafikuheld i det centrale Aarhus spærrer flere vejbaner, og trafikanter opfordres derfor til at vælge anden rute

Østjyllands Politi beder trafikanter om ikke at køre forbi Vesterbro Torv, da et uheld spærrer to vejbaner.

'Vi er tilstede på Vesterbro Torv i Aarhus, hvor der er sket et færdselsuheld mellem to biler. To vognbaner er umiddelbart spærret, så find alternativ rute,' skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Ingen er umiddelbart kommet alvorligt til skade.

'Begge (personbiler, red.) kom kørende fra vest. Føreren af den ene bil er kørt til tjek på skadestuen, umiddelbart ikke alvorligt. Inden længe kan trafikken passere igen,' lyder det videre fra Østjyllands Politi.

Opdateres.