Politi efter voldsomt overfald: Meld dig selv

Københavns Politi opfordrer på det kraftigste, at den tredje gerningsmand til et voldsomt overfald, hvor en 16-årig dreng blev tæsket til bevidstløshed 2. juli, melder sig selv

To personer er anholdt og varetægtsfængslet for et særdeles voldsomt overfald og røveri begået mod en 16-årig dreng, som blev slået og sparket til bevidstløshed og røvet for sine ejendele af tre jævnaldrende.

Nu ser politiet gerne, at den tredje formodet gerningsmand, som politiet kender identiteten på, melder sig selv.

Den kraftige opfordring kommer i en pressemeddelelse fra Københavns Politi fredag middag.

- Det er et særdeles brutalt overfald. Vores efterforskning viser, at den forurettede og de formodede gerningsmænd har en form for tidligere relation, men vi kan ikke gå i detaljer omkring dette på nuværende tidspunkt, siger politikommissær Martin Christensen fra Københavns Politi.

Overfaldet skete 2. juli ved indgangen til Christiana ved Bådsmandsstræde/Prinsessegade, hvor drengen ud over at blive slået og sparket på også fik en fyldt dåse kastet i hovedet.

Efter at drengen var slået bevidstløs, røvede gerningsmændene hans ejendele og sluttede af med at køre ind i ham med en knallert.

De to formodede gerningsmænd, som politiet allerede har anholdt og varetægtsfængslet, er henholdsvis 16 og 20 år, mens den tredje gerningsmand, politiet nu søger, er 17 år.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre ham til at melde sig selv, da vi godt ved, hvem han er, og lige nu leder efter ham, siger Martin Christensen.