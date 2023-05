Politi efterforsker overfald med kniv og mulige skud i Aalborg

Der er gode spor at gå efter, siger politiet efter opgør. Det er usikkert, om skud blev affyret eller ej.

Et overfald med kniv og et muligt skyderi i Aalborg sent onsdag aften har ført til en større efterforskning hos Nordjyllands Politi.

Ved 22-tiden var der melding om skud på Fridtjof Nansens Vej.

Politiet har torsdag ikke bekræftet, at der faktisk blev affyret et våben. Men det står klart, at der skete en forbrydelse. En ung mand blev såret af knivstik og vold, lyder det fra politiet på det sociale medie Twitter.

Offeret, der er 21 år, blev bragt til hospitalet med ambulance. Han er uden for livsfare, oplyser politikommissær Carsten Straszek torsdag formiddag.

- Vi kan ikke gå nærmere ind i omstændighederne omkring mulig skudafgivelse på stedet, da det er en del af vores igangværende efterforskning, udtaler politikommissæren.

Torsdag skal der foretages yderligere undersøgelser i området, og politiet vil være til stede i området resten af dagen, lyder det.

Politiet arbejder med en teori om, at der var tale om et opgør i et kriminelt miljø. Ingen er torsdag formiddag endnu blevet anholdt.

- Men vi har gode spor at gå efter, lyder det fra politikommissæren, der dog ikke vil gå yderligere i detaljer.