Politi: Efterforsker påkørsel som drabsforsøg

Klokken 05.26 søndag 21. maj blev en 34-årig mandlig fodgænger påkørt af en mindre personbil. Påkørslen fandt sted på Amagergade ud for nummer 14 i Sindal, da den 34-årige mand ifølge politiet blev påkørt bagfra.

Ifølge politikommissær Carsten Straszek er det politiets opfattelse, at påkørslen var bevidst, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- Og derfor behandler vi sagen som et forsøg på manddrab, siger Carsten Straszek.

Offeret pådrog sig alvorlige skader, men er uden for livsfare.

På billedet ses den mand, som politiet mistænker for påkørslen. Foto: Nordjyllands Politi

Tumult før påkørsel

Den 34-årige mand var forud for påkørslen involveret i noget tumult på parkeringspladsen foran 'Bodegaen' på Nørretorv i Sindal.

De forudgående omstændigheder har medført, at politiets efterforskere i øjeblikket arbejder ud fra en antagelse om, at påkørslen er en hævnaktion som følge af den beskrevne tumult.

Politiet har samtidig valgt at dele en video optaget omkring gerningsstedet, der viser en mand, som Nordjyllands Politi mistænker for at være gerningsmanden til påkørslen.

Vidner i sagen har derudover beskrevet gerningsbilen som en mindre personbil.

- De har dog ikke været i stand til at beskrive farven på bilen, men vidnerne har forklaret, at forruden på bilen blev knust som følge af påkørslen, siger Carsten Straszek.

Han pointerer, at det er politiets opfattelse, at der formentlig vil være skader på fronten af køretøjet og muligvis også på taget som følge af påkørslen.

Beder offentligheden om hjælp

Politiets samlede efterforskningsskridt betyder nu, at de retter flere appeller til offentligheden for at få hjælp til opklaringsarbejdet, herunder belysningen af sagens nærmere omstændigheder før, under og efter påkørslen.

Først og fremmest handler det om at få identificeret den mistænkte.

- Så hvis man genkender identiteten på den mistænkte mand, skal man straks kontakte os på telefon 114, lyder det fra Carsten Straszek.

Politikommissæren tilføjer, at man meget gerne må gennemgå sin kamerarulle og se, hvorvidt man har optagelser af den mistænkte mand, hvis man har været til Sindal Marked lørdag den 20. maj 2023 eller har været i byen i Sindal natten mellem lørdag den 20. og søndag den 21. maj 2023.



Har man været på Sindal Marked eller i byen i samme periode og talt med den mistænkte mand, skal man også kontakte politiet på telefon 114, lyder opfordringen fra Carsten Straszek, der har en sidste appel til offentligheden i sagen:



- Hvis man har informationer om en mindre personbil, der har fået knust forruden og har eventuelle skader på fronten, skal man også kontakte os på telefon 114.